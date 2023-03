Le Borse europee peggiorano, corrono i bond: Milano maglia nera (-2%)

Lunedì 13 marzo 2023 - 09:57

Vendite sulle banche. Giù tassi titoli Stato eurozona con attese Fed dovish

Milano, 13 mar. (askanews) – Le Borse europee accelerano ulteriormente al ribasso a meno di un’ora dall’avvio delle negoziazioni. Maglia nera a Milano: il Ftse Mib lascia sul terreno il 2%, trascinata dalle vendite sulle banche, con Bper e Banco Bpm che perdono oltre il 5%. Parigi e Francoforte cedono l’1,4%, Londra l’1,1%. Continuano a pesare le turbolenze del sistema bancario americano e non sembrano serviti a rassicurare il mercato il salvataggio dei depositi della Silicon Valley Bank e degli altri istituti Usa falliti messo a punto dalle autorità statunitensi nè l’acquisizione da parte di Hsbc del ramo britannico di Svb.Corrono invece i titoli di Stato dell’eurozona sulle attese di una Fed meno aggressiva. I rendimenti sul mercato obbligazionario secondario sono tutti in netto calo: il Btp scende al 4,22%, il Bund al 2,37%, il decennale francese al 2,89, il Bonos spagnolo al 3,42%. Proprio alla luce degli ultimi sviluppi che hanno coinvolto la Silicon Valley Bank, in un report odierno Goldman Sachs ha dichiarato che non si aspetta più che la Fed aumenti i tassi nella riunione della prossima settimana, prevedendo “una notevole incertezza sul percorso oltre marzo”.