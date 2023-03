Museo Pietrarsa,Santanchè: lavorare anche per trasporto via mare

Mercoledì 8 marzo 2023 - 12:17

Lavorare per turisti anche da Ischia, Capri, Positano e Sorrento

Napoli, 8 mar. (askanews) – “Questo deve essere un orgoglio di tutta la nazione e io quello che auspico veramente che questo museo deve essere visitato anche di più, che bisogna lavorare per usare il mare, in modo tale che i turisti da Ischia, Capri, Positano, Sorrento abbiano dei mezzi di trasporto via mare che li possano fare arrivare in questo museo, dove ne vale la pena perché dimostra tutta la nostra ingegnosità, capacità tutta italiana”. A dirlo è il ministro del Turismo Daniela Santanché, al Museo di Pietrarsa, a Napoli, dove la Fondazione FS Italiane festeggia i suoi 10 anni.Per l’evento è stato organizzato un viaggio a bordo di un treno storico Arlecchino dalla stazione di Roma Ostiense fino al Museo di Pietrarsa che ospita un evento a cui parteciperanno, tra gli altri, i vertici del Gruppo FS, della Fondazione FS e istituzioni. “Devo dire che poi in questo museo, dove queste meravigliose ‘signore’ che sono qua lucidate e splendide ci danno quell’orgoglio di appartenenza di essere italiani. – continua la Santanchè – Io in questo viaggio che si fa con un turismo lento per scoprire anche i luoghi che nella nostra frenesia magari non ci soffermiamo e quindi scopriamo luoghi meravigliosi”.