Logistica, Rixi: entro fine anno riforma dei Porti

Mercoledì 8 marzo 2023 - 13:46

"Decisioni rapide e velocizzazione burocratica"

Roma, 8 mar. (askanews) – “Entro fine anno riforma del settore portuale”. Lo ha detto il viceministro ai Trasporti, Edoardo Rixi, intervenendo al LetExpo, aggiungendo che nel rapporto con le città collegate “il porto non deve essere generatore di esternalità negative, ma positive”.Parlando più in generale, Rixi ha ricordato che ci vogliono “rapidità delle decisioni e velocizzazione burocratica, altimenti il sistema si blocca”. Infine, il viceministro, parlando del Marebonus e del Ferrobonus, ha evidenziato come ci sia “un problema per le finanze dello Stato”, ma “sono l’unico modo per mantenere la catena logistica”.