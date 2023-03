Let Expo, Zaia: in Veneto 4 corridoi logistici, 18 mln passeggeri

Mercoledì 8 marzo 2023 - 12:17

"Il prossimo anno su aggiungerà logo delle Olimpiadi 2026"

Verona, 8 mar. (askanews) – “Guido Grimaldi è come la Panda se non ci fosse bisognerebbe inventarlo grazie per avere scelto il Veneto per questa manifestazione”.Così il presidente del Veneto, Luca Zaia nel suo intervengo all’inaugurazione di Let Expo, salone della logistica e trasporti che si svolge a Verona.“Qui a Let Expo – ha proseguito il governatore – firmeremo oggi un importante accordo con il ministero dei trasporti e con i presidenti di Regione del Nord. In Veneto abbiamo 4 corridoi logistici e tre attraversano il Veneto, 18 mln di passeggeri che transitano negli scali aeroportuali, interporti uno è il Quadrante Europa a Verona, e poi gli interporti di Padova, Portogruaro e Rovigo dove c’è anche l’ intermodalità fluviale. Ricordo che il 50% delle merci italiane passano attraverso gli interporti di Verona e Padova. Un minimo di pianificazione e regia la vogliamo fare e quale migliore occasione che farla qui a Let Expo, il prossimo anno però aggiungete il logo delle Olimpiadi 2026”.