Pnrr, Giorgetti: già ricevuti 66,9 mld, in valutazione 3°rata 19 mld

Martedì 7 marzo 2023 - 11:23

"Prevediamo di acquisire l'importo a maggio"

Roma, 7 mar. (askanews) – Delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, “L’Italia ha ricevuto in totale 66,9 miliardi di euro, di cui 24,9 miliardi di euro a titolo di prefinanziamento e 42 miliardi di euro a rimborso della prima e seconda domanda di pagamento”. Lo ha riferito il Ministro dell’economia, Giancarlo Giorgetti, nell’audizione in Commissione bilancio al Senato sul dl che ha modificato la governance del Piano.“Al momento è in corso la valutazione, da parte della Commissione europea, della terza domanda di pagamento presentata nel mese di dicembre scorso, per un valore di circa 19 miliardi di euro, importo che – ha aggiunto – prevediamo di acquisire nel prossimo mese di maggio”.