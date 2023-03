Fotovoltaico, Eos Im firma progetti per oltre 400 milioni euro

Lunedì 6 marzo 2023 - 14:41

Nuovi impianti in Sardegna, Puglia e Sicilia

Roma, 6 mar. (askanews) – EOS Investment Management (EOS IM), gruppo internazionale indipendente specializzato nella gestione di fondi di investimento alternativi in economia reale con forte vocazione alla sostenibilità, annuncia di aver sottoscritto un contratto di acquisto di progetti di impianti di produzione di energia rinnovabile da fonte solare situati in Sardegna, Puglia e Sicilia. I progetti, con una potenza complessiva fino a 380 MW, sono in una fase molto avanzata dei rispettivi autorizzativi, parte dei quali sono attesi completarsi già nel corso del 2023.L’accordo – informa una nota del gruppo – si svolgerà tramite il fondo EOS Energy Fund II S.C.A. SICAV-RAIF (noto come “EOS ReNewable Infrastructure Fund II”), è stato siglato con la piattaforma di investimenti in rinnovabili IPC, controllata dal Gruppo IGEFI. Il Gruppo IGEFI è un gruppo industriale italiano attivo nel settore delle costruzioni e dell’impiantistica per telecomunicazioni e settore energetico, nonché developer e investitore nei settori real estate ed energy. Il contratto prevede, tra l’altro, che le attività di progettazione e supporto allo sviluppo dei suddetti progetti siano seguite da IM Consulting S.r.l., società che conta su un team di 12 professionisti specializzati nello sviluppo di impianti alimentati da fonte rinnovabile, con un track record di oltre 500 MW autorizzati in Italia e all’attivo oltre 1 GWp di nuovi sviluppi.IM Consulting è guidata dal CEO Iacopo Magrini che ha maturato oltre 15 anni di esperienza nel settore delle energie rinnovabili, ricoprendo incarichi di responsabilità tecnica e gestionale nello sviluppo, costruzione e conduzione di assets per la produzione di energia da fonti sostenibili.“Questa acquisizione accresce ulteriormente il portafoglio del nostro secondo Fondo energy che vede oggi già oltre 200MW di assets operativi o in costruzione, e ci consolida come uno dei player indipendenti più dinamici della transizione energetica in Italia”, ha commentato Giuseppe La Loggia. “Siamo orgogliosi di continuare a giocare un ruolo di rilievo in una transizione che non solo conduce verso modelli di sviluppo più sostenibili per il clima e l’ambiente, ma che è anche in grado di rispondere concretamente alle impellenti esigenze di sicurezza energetica che richiedono significativi investimenti infrastrutturali. Per noi investire nelle infrastrutture rinnovabili significa creare concretamente e attivamente energia realizzando un ponte tra industria e finanza”, ha aggiunto Natalino Mongillo.