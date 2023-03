Lagarde: prenderemo tutte le misure per riportare l’inflazione al 2%

Domenica 5 marzo 2023 - 12:42

"Molto molto probabile" rialzo di 50 punti a marzo

Milano, 5 mar. (askanews) – “La strada che ci aspetta è chiara: dobbiamo continuare a prendere le misure necessarie per riportare l’inflazione al 2% e noi lo faremo”. Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde, intervistata da un gruppo di quotidiani spagnoli, che poi ha confermato che è “molto molto probabile” che a marzo si avrà un altro aumento dei tassi di 50 punti base. “Noi dipendiamo dai dati – ha aggiunto Lagarde – molti governatori stanno facendo previsioni e dando le loro analisi personali. Come presidente della Bce devo concentrarmi sul prendere le decisioni, che devono essere basate sui dati. Non abbiamo un tetto ai tassi, abbiamo l’obiettivo di portare l’inflazione al 2%. Posso dire che i tassi saliranno, perché abbiamo ancora molto lavoro da fare”.Lme/Int2