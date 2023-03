Lufthansa, utile in forte miglioramento a 791 mln nel 2022

Venerdì 3 marzo 2023 - 09:57

Spohr: "siamo tornati"

Roma, 3 mar. (askanews) – Lufhansa ha chiuso il 2022 con un utile netto in forte miglioramento a 791 milioni di euro, rispetto a una perdita di 2,2 miliardi nel 2021. Bene anche i ricavi, più che raddoppiati a 33 miliardi di euro, come i passeggeri saliti a quota 100 milioni.“Lufthansa è tornata – commenta il ceo Carsten Spohr -. In un solo anno abbiamo raggiunto un risultato finanziario senza precedenti girarsi. Con un utile operativo di 1,5 miliardi di euro, il Gruppo Lufthansa ha ottenuto un risultato molto migliore del previsto. La domanda di viaggi aerei rimane elevata 2023. Stiamo investendo miliardi in nuovi velivoli a basso consumo e all’avanguardia. Con servizi innovativi, una nuova cabina premium a bordo e nuovi strumenti digitali, noi vuole rimanere il leader della qualità e dell’innovazione nel nostro settore. Allo stesso momento, è nostro l’ambizione di portare avanti un’efficace protezione del clima, ad esempio essendo il primo gruppo aereo al mondo a introdurre Green Fares. Il Gruppo Lufthansa è già il numero uno in Europa e il numero quattro nel mondo. Per i nostri ospiti e ns dipendenti, vogliamo continuare a crescere, plasmare il futuro ed espandere il nostro mercato posizione”.