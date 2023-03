Acciaierie Italia: consegnate e operative prime due nuove gru

Venerdì 3 marzo 2023 - 10:04

Aumeteranno capacità gestione flussi porto Taranto

Roma, 3 mar. (askanews) – Nel mese di febbraio è stata completata la consegna delle prime due di quattro nuove gru LPS 800 presso l’Area Portuale di Taranto gestite da Acciaierie d’Italia. Lo comunica la società, spiegando che le nuove gru, fornite da Liebherr – leader mondiale del settore mezzi di sollevamento e movimentazione materiali – aumenteranno significativamente la capacità di gestione dei flussi di materie prime in arrivo al porto di Taranto.I nuovi macchinari LPS 800 rappresentano la tecnologia più avanzata nel campo della movimentazione di materie prime per il settore siderurgico. Al fine di rispondere alle specifiche esigenze del Porto di Taranto e dell’acciaieria, Acciaierie d’Italia ha scelto una versione ad hoc del modello LHM 800, la più grande gru a portale presente nel portafoglio Liebherr. Questo modello personalizzato permetterà all’azienda di utilizzare le vie di corsa già presenti sulla banchina del porto e di migliorare l’efficienza e la sicurezza rispetto agli attuali macchinari installati alimentati a gasolio ed installati su portali mobili. Il profilo snello rende infatti questi macchinari più resistenti all’azione del vento, e la tecnologia Liebherr SmartGrip assicura una migliore tenuta del materiale ripreso dalle navi riducendo il rischio di spolverio dello stesso. Ciascuna gru potrà movimentare fino a 2.000 tonnellate l’ora permettendo di sfruttare anche lo spazio sotto al portale.Le prime due nuove gru sono entrate in funzione nel mese di febbraio e per le seconde due si prevede lo sbarco presso il quarto sporgente nel mese di aprile.