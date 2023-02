Infrastrutture, da Regione Liguria oltre 9 mln a Imperiese

Martedì 28 febbraio 2023 - 18:53

Toti: per riqualificazione e messa sicurezza territorio

Genova, 28 feb. (askanews) – La Regione Liguria destinerà oltre 9 milioni di euro del Fondo Strategico Regionale al territorio imperiese per una serie di infrastrutture e interventi di rigenerazione urbana a Imperia, Diano Marina e Vallecrosia.“Grazie a questo corposo finanziamento – dichiara il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – porteremo a termine importanti lavori infrastrutturali e di rigenerazione urbana in provincia di Imperia. Si tratta di interventi attesi da molto tempo che contribuiranno a rendere le aree interessate più sicure, a migliorarne la viabilità e ad aumentarne anche l’attrattività dal punto di vista turistico. Un risultato importante, reso possibile grazie ad un ottimo lavoro di sinergia e collaborazione tra gli assessorati e con le amministrazioni dei Comuni coinvolti”.“Regione Liguria – aggiunge l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone – continua ad investire somme ingenti per la valorizzazione del territorio, aumentando la qualità della vita e dell’ambiente che ci circonda. Una cifra importante per rispondere alle esigenze dei cittadini e dei nostri Comuni su opere fondamentali per la messa in sicurezza di strade e per consentire la piena fruibilità della futura Ciclovia Tirrenica”.“L’intervento finanziato a Imperia – spiega l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola – riguarda la storica passeggiata del lungomare di Borgo Prino ed è fondamentale per la riqualificazione urbana e il rilancio economico e turistico di quella parte di città. Abbiamo sposato il progetto presentato dall’amministrazione comunale, con la quale abbiamo collaborato per completare in tempi celeri l’iter di programmazione e finanziamento. Nelle prossime settimane saremo ad Imperia insieme al sindaco Claudio Scajola per presentare l’opera e la sua importanza strategica”.“Altrettanto importante – conclude Scajola – è l’intervento previsto a Vallecrosia, per il quale abbiamo investito complessivamente quasi un milione di euro. In questi anni il Comune di Vallecrosia ha subito una profonda trasformazione grazie al lavoro dell’amministrazione comunale che ha aperto diversi cantieri per riqualificare la città. Come Regione abbiamo sostenuto queste iniziative e siamo ben lieti che attraverso questo straordinario finanziamento si possano concludere opere molto attese dalla comunità vallecrosina. Insieme al sindaco Armando Biasi presenteremo presto sul territorio anche questo progetto”.