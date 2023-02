Gdo, Deloitte: nella top 250 la prima italiana è Conad al 64esimo posto

Lunedì 27 febbraio 2023 - 12:22

Seguono Coop, Esselunga ed Eurospin. Fatturato in calo solo per Coop (-0,8%)

Milano, 27 feb. (askanews) – Crescono le aziende italiane del retail ma siamo ancora molto lontani dalle prime 10 posizioni della classifica mondiale stilata da Deloitte. Scorrendo la lista delle prime 250 la prima italiana che incontriamo è Conad in 64esima posizione, seguita da Coop Italia (87esima), Esselunga (116esima) ed Eurospin (145esima).Dalla 26esima edizione dello studio Global powers of retailing, che analizza i risultati dell’esercizio annuale al 30 giugno 2022 (full year 2021) resi pubblici dai più grandi retailer del mondo, emerge come la gdo italiana registra un andamento generalmente positivo nel 2021: tre su quattro dei player del nostro Paese presenti nella top 250 chiudono l’anno con ricavi anno su anno in crescita rispetto all’intero anno commerciale 2019. Solo Coop subisce una leggera flessione. Nella gdo, Conad si conferma il primo colosso italiano seguito da Coop ed Esselunga; chiude Eurospin che guadagna otto posizioni grazie alle sue performance.