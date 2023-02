Lagarde: non guardo la sfera di cristallo, le scelte sui tassi d’interesse sono legate ai dati

Sabato 25 febbraio 2023 - 11:59

Ma di sicuro vogliamo riportare l'inflazione al 2% tempestivamente

Roma, 25 feb. (askanews) – Posto che la Bce intende alzare i tassi di interesse di altri 50 punti base al Consiglio direttivo di metà marzo, la presidente Christine Lagarde non si sbilancia sull’ipotesi di operare un ulteriore aumento di questa portata nella successiva riunione di maggio.Sulle decisioni “non guardo la sfera di cristallo: voglio vedere i nuovi dati e voglio sentire i punti di vista dei miei colleghi quando vedono gli stessi dati. E’ in base a questo che prenderemo le nostre decisioni. Ma una cosa è certa: vogliamo portare l’inflazione al 2% in maniera tempestiva”, ha affermato in una intervista al quotidiano finlandese Helsingin Sanomat.Nell’area euro l’inflazione “è a livelli inaccettabilmente alti, ma è probabile – ha aggiunto – che declini a causa del fatto che i costi dell’energia stanno diminuendo. I prezzi di petrolio e gas naturale sono già calati ai livelli precedenti al Covid”.Invece “l’inflazione di fondo, quella senza energia e prezzi alimentari attualmente è ancora ai livelli più alti mai registrati: a gennaio è stata del 5,3% per l’eurozona nell’insieme”.Lagarde ribadisce che al Consiglio direttivo del 16 marzo “avremo anche nuove previsioni dei nostri economisti e a quel punto avremo una nuova prospettiva per l’economia. Le nostre decisioni – insiste – saranno determinate dai dati che perverranno e guidate dal nostro obiettivo di riportare l’inflazione al 2%”.Quanto a eventuali errori che rimpiange sulle decisioni passate “avremmo forse potuto identificare alcuni movimenti inflazionistici un po’ prima”, ammette.Voz/Int14