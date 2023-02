Alimentare, la parigina Carbon maps raccoglie 4 mln e guarda all’Italia

Giovedì 23 febbraio 2023 - 14:00

La start-up calcola impatto ambientale alimenti con modelli matematici e AI

Milano, 23 feb. (askanews) – Si focalizza esclusivamente sul sistema dell’industria alimentare e punta a misurare l’impatto ambientale dei singoli prodotti utilizzando modelli matematici e intelligenza artificiale. Carbon maps è una startup con sede a Parigi che ha appena raccolto 4 milioni di euro con un round di pre-seed sostenuta dai venture capital Breega e Samaipata. E ora guarda all’Italia. Con i quattro milioni di euro, infatti, punta a sviluppare nuove funzionalità e potenziare i modelli della sua piattaforma, assumere circa 15 nuovi talenti ed espandere i suoi servizi ad altri paesi dell’Unione Europea.“La nostra ambizione è diventare la principale piattaforma di contabilità ambientale che riunisce tutti gli attori della catena del valore alimentare, consentendo loro di valutare l’impatto climatico dei loro prodotti in modo da poterlo ridurre in modo sostenibile” ha dichiarato Patrick Asdaghi, ceo di Carbon Maps che sull’Italia aggiunge: “Si tratta di un mercato chiave perché dopo la Francia è il secondo mercato agricolo (al pari della Germania) in Europa; ospita alcuni dei migliori marchi alimentari al mondo e ha una forte cultura della produzione locale e sostenibile. Stiamo lavorando per garantire solide partnership nel settore alimentare in Italia, per dotare gli attori industriali della nostra piattaforma e aiutarli a valutare e gestire meglio gli imperativi di riduzione dell’impatto climatico, a casa e, soprattutto, nei paesi in cui esportano”.Carbon maps si occupa di eseguire una valutazione rapida e ad alta precisione dell’impatto ambientale dei prodotti di consumo, degli ingredienti e delle materie prime. Raccoglie e analizza i dati in tutte le fasi della catena alimentare, dagli agricoltori ai consumatori, per calcolare non solo l’impronta carbonica ma anche l’impatto sulla biodiversità, l’uso dell’acqua e il benessere degli animali, fornendo agli attori di tutte le fasi della filiera (produttori, cooperative, marchi, distributori) strumenti per valutare e monitorare le rispettive strategie climatiche. Per agricoltori e produttori, la start up evidenzia le migliori pratiche e simula i premi ambientali per sostenere il costo della loro transizione ecologica.La startup è stata fondata da tre imprenditori e dirigenti con una solida esperienza. Patrick Asdaghi è imprenditore e fondatore di FoodChéri/Seazon, una start-up food tech sostenuta da VC e acquisita da Sodexo nel 2021, Jérémie Wainstain è un esperto di agritech con un dottorato in fisica mentre Estelle Huynh è l’ex COO di Mojix, un SaaS per la tracciabilità della supply chain con sede negli Stati Uniti. Il team fondatore è supportato da un comitato scientifico con esperti in scienze ambientali e agricoltura.“L’approccio verticale di Carbon Maps, che nella sua piattaforma basata sulla scienza tiene conto di pratiche agricole spesso sottovalutate, è un punto di svolta”, ha dichiarato François Paulus, presidente e co-fondatore di Breega. “Il potenziale internazionale di Carbon Maps è chiaro e vasto. Vedendo l’ampio interesse iniziale in Francia, vogliamo sfruttare la nostra rete nell’Europa meridionale per aiutare l’azienda a espandersi rapidamente – ha commentato Aurore Falque-Pierrotin, partner di Samaipata – mentre l’urgenza di un’etichettatura ambientale standardizzata sta guadagnando slancio”.