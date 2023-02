Veneto, Zaia: economia da record con Pil a 4,2%. Export +17,5%

Martedì 21 febbraio 2023 - 16:53

"Assunzioni in crescita del 14%"

Venezia, 21 feb. (askanews) – “Sono cifre molto significative, che non vedevamo da tempo. Il Veneto ha espresso nell’anno trascorso indici di crescita davvero importanti. Dietro questi numeri ci sono gli sforzi di imprenditori, artigiani, professionisti, lavoratori e aziende. È un sistema che, al fianco delle istituzioni, ha permesso al nostro territorio di confermarsi nel 2022 una delle realtà a maggior crescita d’Europa”.Così il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, commentando i dati riportati nell’ultimo bollettino socio-economico regionale, che fotografa i principali indicatori di congiuntura maggiormente rappresentativi della situazione veneta.“Ancora una volta – prosegue il Governatore – il Veneto dimostra di essere un territorio resiliente e capace di reagire con vigore ad una congiuntura delicata, solcata da una pandemia ormai in fase conclusiva, da una guerra e dall’incertezza legata all’approvvigionamento di materie prime e al rialzo dei prezzi. I dati del bollettino socio-economico sanciscono un andamento positivo e migliore delle aspettative dell’autunno”.Le stime relative all’andamento economico complessivo del 2022 vedono: + 4,2% del PIL, contro il +3,9% nazionale. Una crescita dei consumi delle famiglie del +6,2% e degli investimenti fissi lordi del +11,2% nel 2022.I dati congiunturali internazionali disponibili relativamente all’attività economica fino al terzo trimestre del 2022 hanno sorpreso in positivo sia negli Stati Uniti sia nella UEM. La situazione del mercato energetico sembra meno problematica di qualche mese fa; prezzo del gas in calo e stoccaggi pieni suggeriscono un inverno meno difficile di quanto precedentemente anticipato. L’inflazione in Italia rimane elevata, ma a fine anno mostra una lieve decelerazione.