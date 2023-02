Zuckerberg insegue Elon Musk sulla spunta blu a pagamento

Domenica 19 febbraio 2023 - 17:55

Abbonamento mensile da 11,99 dollari, si parte con Australia e Nuova Zelanda

Milano, 19 feb. (askanews) – Mark Zuckerberg, il fondatore di Meta, casa madre di Facebook e Instagram, ha annunciato il lancio di un servizio in abbonamento per autenticare il proprio profilo sulle piattaforme social. “Questa settimana stiamo iniziando a implementare Meta Verified, un servizio in abbonamento che ti consente di verificare il tuo account con un ID governativo, ottenere un badge blu e una protezione aggiuntiva contro i falsi profili e ottenere l’accesso diretto all’assistenza clienti”, ha scritto in un post social lo stesso Zuckerberg. Il servizio a pagamento costerà 11,99 dollari al mese (14,99 al mese su iOS) e che verrà lanciato per la prima volta in Australia e Nuova Zelanda questa settimana. L’iniziativa segue quella già implementata da Elon Musk su Twitter.Mlo/Int2