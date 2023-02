Superbonus, Ordine Ingegneri Veneto: rischiamo blocco cantieri

Sabato 18 febbraio 2023 - 15:39

"Notizie sono preoccupanti, in momento delicato per l'economia"

Venezia, 18 feb. (askanews) – L’annuncio del blocco imposto dal Governo dell’acquisto dei crediti derivanti da Superbonus da parte degli enti locali agita anche la categoria degli ingegneri del Veneto. “Le notizie di queste ore sono particolarmente preoccupanti – sottolinea il presidente della Foiv, la Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto, Paolo Gasparetto -.Temiamo soprattutto che tutto questo possa comportare il rischio concreto di blocco dei cantieri”. “Ancora una volta dobbiamo fare i conti con nuove regole in corso d’opera che generano grande incertezza, in un momento particolarmente delicato per l’economia della regione e dell’intero paese – – conclude Gasparetto -. Chiediamo al Governo programmazione e chiarezza procedurale, indispensabili per non mettere in crisi migliaia di aziende e professionisti che in questi mesi e anni hanno colto le opportunità del Superbonus e dato una spinta all’economia del territorio”.