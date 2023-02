Dal pack in cera d’api al robot-ortolano: gli oscar green di Coldiretti

Venerdì 17 febbraio 2023 - 14:18

Assegnati i premi ai giovani innovatori

Milano, 17 feb. (askanews) – Dal contadino robot all’avvocato agricoltore che aiuta i detenuti, dalle posate di cardo al fagiolo della fertilità fino all’Ape pack per conservare i salumi, sono stati assegnati gli Oscar green della Coldiretti ai giovani innovativi. I premi sono stati consegnati nel corso delle finali di Roma, alla presenza tra gli altri del presidente della Coldiretti Ettore Prandini e dei ministri dell’agricoltura e dello sport Francesco Lollobrigida e Andrea Abodi.Anna Madeo in Calabria ha inventato la prima Ape pack, una carta d’api fatta con lino e cera d’api per avvolgere i salumi del suino nero, premiata con l’Oscar Campagna Amica. Un packaging totalmente green che sostituisce la plastica e il sottovuoto garantendo la conservazione dei salumi anche fuori dal frigo e per lunghi periodi di tempo, oltre ad essere lavabile e riutilizzabile.In Campania nelle terre confiscate alla camorra è nata con Nicola Margarita e la cooperativa terra Felix una filiera per la produzione di bioplastiche sfruttando la pianta del cardo che viene trasformata in posate green biodegradabili, in teli per proteggere le piante e in altri oggetti, mentre con gli scarti della lavorazione si fanno dei pannelli per far nascere i funghi cardoncelli. Un’idea che è valsa l’Oscar nella categoria Fare filiera.In Molise premiato con l’Oscar Custodi d’Italia Carmine Mosesso che ha recuperato un’antica varietà di fagioli, detti della levatrice, o fagiolo della fertilità che si donava anticamente alle donne che desideravano diventare madri ma che negli ultimi anni era quasi estinto prima di tornare sulle tavole grazie all’impegno dei giovani agricoltori.In Val d’Aosta vince l’Oscar Impresa digitale Didier Chappoz con Hortobot, il contadino robot che analizza l’orto prima ancora di essere coltivato, si occupa della semina, poi del trapianto, dell’irrigazione, della frollatura del terreno e del raccolto, aiuta a risparmiare energie e acqua ed è in grado di leggere e decifrare anche improvvise avversità meteo.L’Oscar alla solidarietà va a Stefano Piatti, avvocato esperto in gestione penitenziaria che è tornato alla terra avviando in Lombardia l’azienda agricola San Giuda divenuta un’occasione del recupero per detenuti ma anche soggetti con disagi psichici, ex tossicodipendenti e ragazze madri.Serena Vanzetti, della Cooperativa agricola Speranza in Piemonte, si aggiudica l’Oscar Energia per il futuro e la sostenibilità grazie a un progetto che ha permesso di utilizzare i reflui dell’allevamento per ricavare elettricità e biogas per assicurare il riscaldamento del Centro di ricerca sui tumori di Caldiolo (Torino), ma anche biocarburante per i camion.