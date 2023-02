Urso: imprese Italia possono affrontare tempesta deglobalizzazione

Giovedì 16 febbraio 2023 - 11:13

Grazie a flessibilità e resilienza

Roma, 16 feb. (askanews) – “Questo governo è consapevole” delle sfide date dalla deglobalizzazione “e ha una strategia chiara sul ruolo dell’Italia per attraversare questa tempesta, imprese e il nostro sistema sociale sono più adeguati di altri ad affrontarla. Lo hanno dimostrato con la resilienza e la capacità reattiva e di flessibilità e determinazione che hanno stupito i nostri partner europei nella pandemia”, ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso alla Cabina di Regia sull’internazionalizzazione.“L’economia italiana reale e il settore produttivo hanno reagito meglio, anche orientando l’export nei mercati in crescita, di quanto abbiano fatto altre economie significative ed importanti dell’Ue”, ha aggiunto.