Renault: ricavi 2022 a 46,4 mld (+11,4%), dividendo di 0,25 euro

Giovedì 16 febbraio 2023 - 08:24

de Meo: Superati gli obiettivi, gruppo è stato risanato

Milano, 16 feb. (askanews) – Renault chiude il 2022 con un fatturato di gruppo di 46,4 miliardi di euro (+11,4%) e del ramo auto di 43,12 miliardi di euro (+11,4%). Il Margine operativo del gruppo è pari a 2,6 miliardi di euro (5,6% del fatturato), in aumento di 1,4 miliardi di euro rispetto al 2021 (+2,8 punti). Il Margine operativo del Ramo Auto è pari a 1,4 miliardi di euro (3,3% del fatturato): in aumento di 1,4 miliardi di euro rispetto al 2021 (+3,3 punti).Il Risultato netto delle attività portate avanti è pari a 1,6 miliardi di euro, in aumento di 1,1 miliardi di euro rispetto al 2021, quello delle attività cessate a -2,3 miliardi di euro a causa dell’onere di rettifica non cash connesso alle cessioni delle attività industriali russe annunciate il 16 maggio 2022Il Free cash-flow operativo del Ramo Auto tocca “livelli record” a 2,1 miliardi di euro (+1,2 miliardi di euro rispetto al 2021) con una posizione finanziaria netta positiva a 549 milioni di euro al (+1,6 mld).Il Portafoglio ordini del Gruppo in Europa a livelli record: 3,5 mesi di vendite a fine anno.Per il 2022 Renault propone un dividendo di 0,25 euro per azione. La politica dei dividendi prevede un aumento del payout ratio fino al 35%, a medio termine. A tale scopo, Renault punta a tornare un rating finanziario di tipo “investment grade”.In un contesto sempre difficile, per il 2023 Renault stima un Margine operativo di gruppo superiore o pari al 6% e un free cash-flow operativo del Ramo Auto superiore o pari a 2 miliardi di euro. “Il 2022 ha più che mantenuto le sue promesse: con risultati che hanno superato gli obiettivi iniziali e le aspettative del mercato, concludiamo la fase “Resurrection” con tre anni di anticipo. Questa performance rispecchia tutta l’energia e l’impegno dei team del gruppo Renault, sebbene abbiamo dovuto far fronte ai forti venti contrari della cessione dell’attività in Russia, della crisi dei semiconduttori e dell’inflazione dei costi. I principi fondamentali del Gruppo sono stati risanati a fondo e non torneremo indietro. Lo dimostrano le prospettive finanziarie del 2023 e il ripristino dei dividendi. Inoltre, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di ridurre del 25% la carbon footprint nel mondo dal 2010″, ha dichiarato il Ceo, Luca de Meo.