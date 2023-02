Toscana ed economia, audizione di Marras in Consiglio regionale

Mercoledì 15 febbraio 2023 - 10:39

"Occorre sostenere progetti di ricerca orientati al mercato"

Firenze, 15 feb. (askanews) – Applicare la tecnologia avanzata all’industria manifatturiera tradizionale, trasferire l’innovazione alle start up, aiutare le imprese all’accesso al credito, sostenere l’avvio all’internazionalizzazione. Queste alcune delle necessità che sono state evidenziate dall’assessore Leonardo Marras ascoltato ieri pomeriggio in commissione Sviluppo economico e rurale, presieduta da Ilaria Bugetti (Pd) per fare il punto sul piano regionale di sviluppo.Marras ha spiegato che parlare di sviluppo intercetta tanti argomenti, e non solo riferibili direttamente al sostegno alle imprese, ma che riguardano anche molti altri aspetti come ad esempio il tema energetico, la semplificazione, la connettività e digitalizzazione della pubblica amministrazione per facilitare il rapporto e le condizioni di contesto in cui si muovono i sistemi produttivi.“La nostra è una regione manifatturiera tradizionale – ha detto Marras – dove l’innovazione esiste ma è legata allo stile e alla capacità di innovare nella tradizione e non ha i caratteri dell’uso spinto della tecnologia avanzata”. Qui abbiamo il primo punto di difficoltà e la necessità di mettere in moto la strategia regionale perché “nonostante ci sia una cultura della conoscenza avanzata – afferma – la produzione di ricerca di base non sempre si trasferisce al mondo dell’impresa che difficilmente si apre all’innovazione” e quindi, “occorre sostenere quei progetti di ricerca e sviluppo orientati al mercato, che abbiano cioè la capacità di offrire un esito spendibile ed applicabile sul mercato”.Secondo punto di difficoltà per Marras, è che “la struttura demografica è in là con l’età e questa condizione si riversa nella guida delle imprese”, quindi “il tema delle start up innovative da noi non è presente, c’è la difficoltà a recepire e trasferire l’innovazione”.