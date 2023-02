Stop alle auto inquinanti, Urso: l’Europa è ideologica, chiederemo altre tempistiche

Mercoledì 15 febbraio 2023 - 10:08

In base alla clausola che prevede una revisione nel 2026, e "nel 2024 ci sono nuove elezioni europee"

Milano, 15 feb. (askanews) – Sulla direttiva che mette al bando le auto a motore termico dal 2035 “dobbiamo confrontarci con l’Europa: i tempi e i modi che l’Europa ci impone non coincidono con la realtà europea e italiana”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, intervistato in mattinata da Rairadio 1. Come governo, ha detto, “siamo impegnati affinché con la clausola di revisione del 2026, un passaggio fondamentale per il quale mi auguro che il Parlamento europeo abbia un’altra consapevolezza, si possano determinare altre tempistiche e altre modalità”, ha spiegato evidenziando che nel 2024 ci saranno nuove elezioni.Urso ha ricordato che “nella filiera dell’automotive lavorano 250mila persone, in Italia vale il 20% della produzione. Con questi tempi e con queste modalità c’è un rischio lavoro. Non abbiamo tempo per riconvertire il nostro sistema industriale perché siamo partiti tardi e perché sono stati fatti diversi errori nel passato. Non possiamo affrontare la realtà con la visione ideologica, un po’ faziosa, che sembra emergere nelle istituzioni europee”, ha aggiunto.Il numero uno del Mimit si è chiesto “perché non utilizzare biocombustibile, biometano e l’idrogeno e non avere questa visione ideologica secondo cui esista soltanto l’elettrico.Dobbiamo avere una neutralità tecnologica” per evitare di passare alla “dipendenza tecnologica della Cina”.Mch/Int14