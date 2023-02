Amazon,Antitrust Ue pronto a indagare acquisizione produttore Roomba

Mercoledì 15 febbraio 2023 - 15:52

Ft: Preoccupazioni per privacy consumatori

Roma, 15 feb. (askanews) – L’UE è pronta ad avviare un caso antitrust contro Amazon per la sua proposta di acquisizione da 1,7 miliardi di dollari di iRobot, produttore di Roomba, nell’ultimo segnale che i grandi gruppi tecnologici riceveranno un maggiore controllo sugli accordi. Lo scrive il Financial Times specificando che i regolatori di Bruxelles hanno inviato al gigante della tecnologia da 1000 miliardi di dollari una serie di domande dettagliate sulla transazione proposta, secondo quanto rivelato da due persone a conoscenza diretta della decisione, in una mossa che indica come a Bruxelles si stiano preparando per un’indagine formale.Mentre la Federal Trade Commission degli Stati Uniti sta esaminando l’accordo per le preoccupazioni che aumenterebbe il potere di mercato di Amazon nel settore dell’elettronica domestica, gli investigatori della Commissione europea, nutrono preoccupazioni sulla privacy.Secondo le stesse fonti citate dal Ft, è probabile che le autorità antitrust lancino un’indagine formale sul funzionamento di Roomba, in particolare sulla capacità dell’aspirapolvere autonomo di scattare foto mentre si muove all’interno di una casa.“I funzionari dell’UE stanno cercando di determinare quanto sia importante questo accordo per Amazon e come potrebbe usarlo per combinare i dati che già raccoglie con Alexa [la tecnologia di assistente vocale dell’azienda] per ottenere un vantaggio competitivo”, ha affermato una persona con conoscenza diretta delle preoccupazioni dell’UE.La notizia segue un’indagine del MIT Technology Review, pubblicata a dicembre, che descrive in dettaglio come una versione di sviluppo di un robot Roomba, testata da volontari pagati, abbia catturato immagini intime. Alcune immagini sono successivamente apparse sui forum web, ha riferito la pubblicazione. IRobot ha affermato che sta indagando e ha sospeso la sua relazione con un fornitore di servizi utilizzato per elaborare i dati.Le autorità di regolamentazione globali stanno esaminando sempre più le implicazioni sui dati degli accordi, in particolare quelli guidati da grandi aziende tecnologiche tra cui Meta e Apple. Tali azioni vengono dopo molti anni di regolamentazione leggera di tali acquisizioni. Facebook ha acquisito WhatsApp e Instagram con un controllo relativamente limitato nonostante quei gruppi detengano i dati personali di milioni di utenti in tutto il mondo.Amazon si sta preparando a contestare le preoccupazioni dell’UE indicando le restrizioni integrate nel dispositivo Roomba, sostenendo che ha solo una mappatura dei sensori di base che difficilmente colmerà la privacy dei dati, secondo due persone a conoscenza dell’imminente indagine. Le stesse fonti vicine ad Amazon hanno detto – riporta il Ft – che il gigante della tecnologia sosterrebbe anche che l’accordo dovrebbe andare avanti perché l’acquisto di iRobot non offre ad Amazon alcun vantaggio di mercato particolare rispetto ai rivali e dato il numero di prodotti concorrenti disponibili.Le persone con conoscenza diretta delle deliberazioni hanno affermato che ci vorranno ancora settimane prima che le autorità di regolamentazione dell’UE avviino un’indagine iniziale di “fase 1”, e i tempi potrebbero ancora slittare. Hanno aggiunto che se Amazon non fosse in grado di placare le preoccupazioni, le autorità di regolamentazione si sposterebbero quindi verso un’indagine di “fase 2” più ampia.Anche alcuni parlamentari statunitensi hanno invitato la FTC a opporsi all’accordo. “La FTC dovrebbe opporsi a questa proposta di fusione per proteggere la concorrenza, abbassare i prezzi al consumo e frenare le ben documentate attività anticoncorrenziali di Amazon”, ha affermato la senatrice democratica Elizabeth Warren subito dopo l’annuncio dell’accordo nell’agosto dello scorso anno. Da allora la FTC ha richiesto maggiori informazioni sulla transazione.Amazon e la Commissione europea hanno rifiutato di commentare una potenziale indagine.