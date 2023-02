Calzedonia nel 2022 supera i 3 mld di fatturato (+21,6%)

Martedì 14 febbraio 2023 - 10:37

Nel 2023 consolidamento in Ue. Signorvino sbarca a Parigi

Milano, 14 feb. (askanews) – Nel 2022 il fatturato del gruppo Calzedonia ha raggiunto i 3,047 miliardi di euro con un aumento del +21,6% a cambi correnti (+20,2% a cambi costanti) rispetto ai 2,505 miliardi di euro al 31 dicembre 2021. E’ quanto comunica in una nota sui dati preliminari il gruppo, sottolineando che nel corso dello scorso anno è aumentata la quota di fatturato estero, atteestatasi al 58,5%.Sul fronte della rete punti vendita, sia all’estero che in Italia, nel corso dell’esercizio ci sono state 252 nuove aperture, 196 delle quali all’estero. In totale, al 31 dicembre, operavano con i marchi del gruppo 5.328 punti vendita, di cui 3.484 all’estero e 1.844 in Italia. Il gruppo, spiega la nota, ha sostenuto investimenti per circa 280 milioni di euro sia sul fronte commerciale, potenziando e rinnovando il canale retail integrandolo sempre più al canale ecommerce, che sul fronte logistico e produttivo.Nel 2022 il gruppo ha ripreso il percorso di crescita e consolidamento all’estero con importanti aperture negli Stati Uniti, Francia, Spagna e Brasile. Presente in 56 paesi, il gruppo intende perseguire una politica di consolidamento nei principali mercati europei; proseguono, nello stesso tempo, le aperture nel mercato statunitense e in altri Paesi del sud America. In Italia, nel corso dell’anno sono stati inaugurati otto nuovi punti vendita Atelier Emé e tre Signorvino; entrambi i brand hanno conseguito importanti crescite grazie a un ritornato desiderio alla socialità e alla convivialità.Nel 2023 Signorvino sbarcherà per la prima volta all’estero con l’apertura di un punto vendita nel cuore di Parigi. Falconeri ha riportato eccellenti risultati nelle vendite e punta a rafforzare la sua presenza in Italia e all’estero come brand specializzato nella maglieria in cashmere di altissima qualità. Continuerà nel 2023 lo sviluppo di Intimissimi Uomo e proseguirà l’attività di riqualificazione e ammodernamento dei punti vendita esistenti Calzedonia, Intimissimi e Tezenis. Sempre nel 2022 è stata acquisita una partecipazione dell’80% nella società Antonio Marras, marchio italiano del pret-à-porter ispirato dal genio creativo dello stilista sardo.