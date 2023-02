Martedì 14 febbraio 2023 - 09:07

Bene Londra, Francoforte e Parigi

Roma, 14 feb. (askanews) – Avvio positivo per le borse europee trainate dal buon risultato di ieri di Wall Street per il rallentamento della pressione inflazionistica. Londra guadagna lo 0,30%, mentre Francoforte si mostra in progresso dello 0,11%. Bene anche Parigi in rialzo dello 0,07%.