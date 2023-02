Trasporti, Salvini: buona notizia nuovi treni Puglia e Basilicata

Venerdì 10 febbraio 2023 - 15:57

Per le linee Bari-Matera e Altamura-Gravina

Roma, 10 feb. (askanews) – “La messa in esercizio di nuovi convogli ferroviari è sempre una buona notizia, perché significa servizi più efficienti e moderni a beneficio dei cittadini residenti e dei turisti”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, collegandosi con le Ferrovie Apulo Lucane, società partecipata al 100% dal ministero, per l’inaugurazione dei nuovi treni pronti ad entrare in funzione sulle linee ferroviarie Bari – Matera e Altamura – Gravina.“Si sente parlare quasi esclusivamente di alta velocità – ha aggiunto -, trascurando il fatto che una fetta consistente del trasporto passeggeri su rotaia avviene sulle linee regionali e interregionali, anche grazie ad aziende come le Ferrovie Apulo Lucane, di proprietà del Mit. La linea Bari-Altamura-Matera (76 km) esiste dal 1915 e si sta lavorando al suo raddoppio, anche grazie a 25milioni di euro finanziati con i fondi del Pnrr. Sempre grazie al Pnrr, è stato finalmente finanziato il collegamento ferroviario Ferrandina-Matera”.