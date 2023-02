Milano, Fs: sopralluogo di Salvini a cantiere Villaggio Olimpico

Venerdì 10 febbraio 2023 - 17:46

Per le Olimpiadi invernali 2026

Roma, 10 feb. (askanews) – Un sopralluogo al cantiere dello scalo milanese di Porta Romana per vedere dove nascerà il villaggio olimpico e paralimpico delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Il tutto si è svolto alla presenza del Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini che ha voluto osservare in prima persona il progetto. Lo comunicano le Fs in una nota.“I cantieri vanno bene. Toccando ferro siamo in anticipo, entro la fine dell’anno gli edifici arriveranno al tetto. Questo – ha dichiarato Salvini – è un esempio di come le Olimpiadi abbiano accelerato un cantiere che senza i Giochi temo sarebbe ancora vuoto. Sapere che da qui a due anni arriveranno migliaia di atleti e poi finite le Olimpiadi migliaia di studenti, famiglie e abitazioni, che ci sarà un parco enorme e i binari verranno sotterrati, renderanno questa una delle zone potenzialmente piu’ belle e più attrattive e verdi, sicure di Milano dà molta soddisfazione».L’area è stata ceduta definitivamente nel novembre 2022 da FS Sistemi Urbani, società capofila del Polo Urbano del Gruppo FS Italiane, al Fondo Porta Romana, promosso e gestito da COIMA SGR e sottoscritto da Covivio, Prada Holding e dal fondo COIMA ESG City Impact partecipato da alcuni tra i maggiori investitori istituzionali italiani che hanno deciso di supportare l’economia reale nazionale (Cassa Forense, Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Dottori Commercialisti, Fondazione ENPAM, Inarcassa – soci AdEPP -, Banca Credito Cooperativo, Fondazione Cariparo, Compagnia di San Paolo). Presenti all’evento anche Giuseppe Sala sindaco di Milano e Umberto Lebruto, Amministratore Delegato di FS Sistemi Urbani. (segue)