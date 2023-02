Lazio, Fs: biglietti scontati per le votazioni regionali

Venerdì 10 febbraio 2023 - 11:26

Domenica e kunedì prossimi

Roma, 10 feb. (askanews) – Domenica 12 e lunedì 13 febbraio nel Lazio si vota per eleggere il Presidente della Regione e il Consiglio regionale. In occasione dell’election day è possibile usufruire dell’agevolazione Trenitalia dedicata a chi raggiunge le località di voto in treno. Lo sconto sui biglietti ferroviari è valido per viaggi di andata e ritorno e prevede la riduzione del 70% rispetto al prezzo Base del biglietto per Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, Intercity Notte e servizio cuccette. Per i treni regionali invece la riduzione è del 60%.I biglietti possono essere acquistati nelle biglietterie Trenitalia e agenzie di viaggio abilitate per viaggi da effettuare nell’arco di 20 giorni a ridosso del turno elettorale. L’andata potrà quindi essere effettuata dal 3 febbraio, mentre il ritorno non oltre il 23 febbraio.Se si è sprovvisti della tessera elettorale per il viaggio di andata, si deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva da presentare a bordo insieme ai biglietti. Per il viaggio di ritorno, oltre ai titoli di viaggio, l’elettore deve esibire al personale di Trenitalia anche la tessera elettorale regolarmente timbrata o, in mancanza, un’apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio elettorale che attesti l’avvenuta votazione.Gli elettori che rientrano dall’estero possono usufruire della tariffa Italian Elector per viaggi internazionali da e per l’Italia.