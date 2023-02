Ntt, apre a Bologna. Saranno assunte 400 persone entro il 2025

Giovedì 9 febbraio 2023 - 20:30

Già avviate interlocuzioni con principali università italiane

Bologna, 9 feb. (askanews) – Entro quest’anno 70 saranno assunti dipendenti per arrivare entro il 2025 a 400 dipendenti nei nuovi uffici che saranno realizzati a Bologna. Sono gli obiettivi annunciati dalla multinazionale giapponese Ntt Data.“Bologna è oggi un punto di riferimento per l’innovazione tecnologica del Paese e città chiave per il rafforzamento della nostra rete sul territorio nazionale – ha commentato Luca Isetta, chief operating officer di Ntt Data Italia -. Insieme a professionisti e giovani talenti, abilitatori dell’innovazione, siamo certi di poter contribuire attivamente al processo di digitalizzazione del Paese”. I nuovi uffici di Bologna fanno seguito alle aperture a Bari e Salerno e all’annuncio di complessive 1.500 assunzioni su tutto il territorio nazionale. Ntt Data ha avviato interlocuzioni con le principali università italiane e con i maggiori poli di ricerca e innovazione del territorio, per stabilire sinergie e collaborazioni.“Condividere progetti, programmi e iniziative di innovazione con gli atenei locali è parte fondante della visione e della filosofia di Ntt Data – ha commentato Luigi Cardani, head of digital strategy & technology di Ntt Data Italia -. Lavoro e formazione per noi sono strettamente intrecciati, ed è per questo che coltiviamo con attenzione i rapporti con le università, gli enti di ricerca e le start-up in tutto il territorio nazionale, specialmente nelle aree dove ci affacciamo per la prima volta. I giovani talenti, d’altra parte, sono da sempre al centro della nostra strategia e li consideriamo come il motore dell’innovazione”.