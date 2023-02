Cultura, Invitalia:3mila domande per incentivo su digitalizzazione

Giovedì 9 febbraio 2023 - 15:55

Il 63,7% provenienti dal Centro-Nord

Roma, 9 feb. (askanews) – Quasi 3.000 domande per l’incentivo che favorisce la digitalizzazione nel settore culturale. È positivo il bilancio della misura TOCC (transizione digitale organismi culturali e creativi), promossa dal Ministero della Cultura e gestita da Invitalia.Con una dotazione di 115 milioni di euro prevista dal Pnrr, l’incentivo è rimasto attivo fino al 1 febbraio 2023, ricevendo da tutta Italia un cospicuo numero di richieste da micro e piccole imprese, enti del terzo settore, organizzazioni profit e no profit.In dettaglio le domande sono state 2.986, di cui il 63,7% dal Centro-Nord e il 36,3% dal Sud. Con 377 richieste di finanziamento, è il Lazio la regione più presente, seguita dalla Lombardia con 358, dalla Campania con 333 e da Toscana ed Emilia-Romagna (rispettivamente con 245 e 244 domande).Il “patrimonio culturale materiale e immateriale” è l’ambito per il quale si è registrato il maggior interesse (901 domande). Ben rappresentati anche gli spettacoli dal vivo e i festival, l’audiovisivo e la radio, la musica e l’editoria.I destinatari possono ricevere da Invitalia un contributo a fondo perduto che copre fino all’80% delle spese ammissibili, per un importo massimo di 75.000 euro.