Friuli, ok a regole per aiuti regionali a imprese nel rispetto Ue

Venerdì 3 febbraio 2023 - 13:37

Zilli: rinnovato sostegno a imprese

Trieste, 3 feb. (askanews) – “La flessibilità dell’Unione europea sugli aiuti di Stato è una chiave con la quale fronteggiare il periodo di incertezza e instabilità che stiamo attraversando e garantisce il sostegno alla liquidità e l’accesso ai finanziamenti alle imprese, in particolare alle Pmi che affrontano sfide economiche nell’attuale crisi. Si tratta di misure che prevedono una maggiore intensità delle contribuzioni che possono essere concesse anche come sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie o prestiti agevolati per compensare i prezzi elevati dell’energia”. È il commento dell’assessore regionale alle Finanze del Fv Barbara Zilli dopo l’approvazione nella seduta della Giunta del Friuli Venezia Giulia della delibera di adozione definitiva del Regime di aiuto notificato dalla Regione Fvg e approvato dalla Commissione Europea a valere sul ‘Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina’ del 28 ottobre e che proroga quello approvato il 22 agosto scorso.