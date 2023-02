Fisco, Cna: in Veneto 500 mln crediti bloccati

Venerdì 3 febbraio 2023 - 12:04

Coinvolte 5 mila imprese

Venezia, 3 feb. (askanews) – “L’acquisto dei crediti a compensazione da parte degli enti locali è una azione virtuosa per salvaguardare le imprese del proprio territorio” afferma Moreno De Col, presidente Cna Veneto. L’esempio virtuoso della Provincia di Treviso che ha acquisito crediti per 14,5 milioni di euro ha aperto una strada importante per concedere una boccata di ossigeno alle imprese del comparto edile.In Veneto i crediti giacenti nei cassetti fiscali delle imprese che hanno riconosciuto lo sconto in fattura ammontano a 500 milioni di euro e sono 5000 le imprese in Veneto con i crediti bloccati. Così come sono sempre meno i canali – gli enti, le banche – disposti ad acquistare crediti e la Politica su questo versante non è stata ancora in grado di dare una risposta e trovare una soluzione.“La Provincia di Treviso per prima, così come la Regione Sardegna che ha lanciato un programma di acquisto crediti dal valore di 40/50 milioni di euro, hanno indicato una via che va percorsa – commenta De Col. L’acquisto dei crediti da utilizzare in compensazione dei propri oneri fiscali da parte degli enti locali, è senz’altro una soluzione virtuosa in grado di innescare un effetto Domino vantaggioso: agli enti stessi consente di ridurre i propri debiti negli anni; alle banche consente di liberare i cassetti fiscali che possono accogliere altri crediti; alle imprese consente di poter riprendere le proprie attività, riaprendo i cantieri; ai proprietari che si sono trovati a loro volta incagliati dal blocco della cessione dei crediti, di poter tirare un sospiro di sollievo”.