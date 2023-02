Stellantis: immatricolazioni gennaio +12,3% a 43.342 unità

Mercoledì 1 febbraio 2023 - 18:12

Quota mercato al 33,9% rispetto al 35,8% di gennaio 2022

Milano, 1 feb. (askanews) – Immatricolazioni in crescita del 12,3% a 43.342 unità per Stellantis a gennaio in Italia rispetto allo stesso mese del 2022. La quota di mercato è pari al 33,9% rispetto al 35,8% di gennaio dello scorso anno. Lo si apprende da dati elaborati da Stellantis su fonte Dataforce.Sono 4 i modelli Stellantis nella top ten di gennaio: Fiat Panda (10.585), al primo posto, seguita da Jeep Renegade (4.348), Lancia Ypsilon (3.582) al quarto posto e Fiat 500 (3.119) all’ottavo posto.A livello di brand in crescita Fiat +14% (17.929 unità), Alfa Romeo +156% (1.784 unità), Citroen +36,1% (5.232 unità), Lancia +9,6% (3.582), Jeep +45,6% (6.571). In calo Peugeot -21,7% (5.199) e Opel -11,8% (3.183).