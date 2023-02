Auto, immatricolazioni gennaio +18,96% a 128.301 unità

Mercoledì 1 febbraio 2023 - 18:03

Trasferimenti di proprietà salgono a 392.248 (+12,67%)

Milano, 1 feb. (askanews) – Partenza in positivo per il mercato dell’auto nel 2023. A gennaio le immatricolazioni sono aumentate anno su anno del 18,96% a 128.301 unità. Lo rende il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.I trasferimenti di proprietà sono stati 392.248 a fronte di 348.137 passaggi registrati a gennaio 2022, con un aumento del 12,67%.Il volume globale delle vendite mensili, pari a 520.549, ha interessato per il 24,65% vetture nuove e per il 75,35% vetture usate.