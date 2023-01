Giochi Preziosi cresce in Spagna e acquisisce le bambole Muñecas Arias

Martedì 31 gennaio 2023 - 11:01

Enrico Preziosi: contesto difficile ma continuiamo investire per il futuro

Milano, 31 gen. (askanews) – Il Gruppo Giochi Preziosi ha acquisito il business delle bambole e degli accessori di Munecas Arias, il marchio spagnolo creato più di 45 anni fa a Castalla (Alicante). Dopo l’acquisizione di Famosa avvenuta nel 2019, Giochi Preziosi prosegue così nella sua strategia di investimento nel mercato spagnolo.“Siamo felici di accogliere le bambole Arias nella nostra famiglia” afferma Enrico Preziosi, presidente del Gruppo Giochi Preziosi, “e crediamo che il futuro davanti a tutti noi sia ancora più luminoso dopo questa acquisizione. Il Gruppo Giochi Preziosi dimostra ancora una volta la sua capacità di selezionare e portare a bordo assets che continuano a creare valore per l’azienda e in grado di plasmare un futuro solido e duraturo. Il contesto di mercato è attualmente difficile, ma il Gruppo continua il suo impegno nell’investire per il futuro”.“Sono davvero entusiasta di iniziare questo nuovo viaggio”, ha detto Francisco Arias, Ceo di Munecas Arias. “Dopo 45 anni di duro lavoro, iniziato con i nostri genitori, José Antonio Arias e María-Luisa Martínez, ci siamo resi conto che per fare un ulteriore passo avanti per il nostro brand avevamo bisogno di un aiuto dall’esterno. Vediamo una straordinaria opportunità di fronte a noi. Abbiamo condiviso e condivideremo con il Gruppo Giochi Preziosi la stessa passione e l’impegno nel portare un sorriso e prodotti di qualità a tutti i bambini del mondo”.Da oltre 45 anni, Muñecas Arias produce bambole, accessori e complementi fatti a mano di grande qualità e realismo in Spagna, distribuiti in più di 30 paesi. Con sede a Castalla, Alicante, è una delle prime aziende a sviluppare su larga scala la linea di prodotti dei neonati Reborns, bambole che simulano perfettamente la realtà e che vengono create utilizzando tecniche molto complesse ed artigianali.