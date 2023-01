Ferpi: Filippo Nani è il nuovo presidente

Sabato 28 gennaio 2023 - 15:10

Guiderà la Federazione delle relazioni pubbliche italiana

Milano, 28 gen. (askanews) – Filippo Nani è il nuovo presidente di Ferpi, la Federazione delle relazioni pubbliche italiana. Eletto per il prossimo triennio all’unanimità dall’assemblea dei soci riunitasi a Milano, Nani succede a Rossella Sobrero che conclude il mandato iniziato nel 2019.Nani, vicentino classe 1972, da oltre 20 anni si occupa di relazioni pubbliche e in particolare di relazioni con la stampa. Prima redattore in testate locali e regionali venete, fonda poi a Vicenza una sua agenzia di comunicazione e relazioni pubbliche. Ha iniziato l’attività di comunicatore a fianco dell’ex ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Tiziano Treu, per poi approdare in Confindustria Vicenza, Federmeccanica, Confindustria Veneto, Fondazione Nordest e seguire la comunicazione e le relazioni esterne di imprese e organizzazioni. Socio Ferpi dal 2004, in questi ultimi otto anni ha dato vita, con i colleghi della delegazione Ferpi del Triveneto, al primo e unico Festival italiano delle relazioni pubbliche: InspiringPR, che si tiene ogni anno a Venezia.