Lavoro, Conflavoro: intesa con Regione Abruzzo su rilancio Pmi

Venerdì 27 gennaio 2023 - 19:00

Capobianco: "costantemente aò fianco di chi fa impresa"

Roma, 27 gen. (askanews) – Nasce una nuova intesa tra Conflavoro PMI e la Regione Abruzzo, con l’obiettivo di mettere in campo misure concrete e soprattutto attuabili per rilanciare il tessuto imprenditoriale di un territorio che, negli anni, è stato martoriato da crisi e situazioni terribili, su tutte il terremoto de L’Aquila. “L’obiettivo del convegno che si è svolto oggi a L’Aquila insieme alla Regione Abruzzo è significativo”, spiega Ugo Mastropietro, che ricopre anche il ruolo di delegato nazionale Conflavoro PMI alla Piccola impresa e al Made in Italy. “Ha i contorni, se non di una promessa, certamente della forte volontà, condivisa tra la nostra associazione e le istituzioni regionali, di rimettere al centro della discussione pubblica e istituzionale le politiche attive del lavoro, la formazione continua dei lavoratori, i vantaggi del welfare contro il carovita. Vogliamo dare e il dovuto sostegno alla filiera che gravita intorno al mondo del turismo, che ha un’importanza strategica soprattutto per un territorio ferito come il nostro, con L’Aquila capofila, che vuole e merita di tornare a essere pienamente protagonista nel panorama italiano”.“Conflavoro PMI è costantemente al fianco di chi fa impresa per fornire il supporto corretto nella risoluzione dei piccoli e grandi problemi quotidiani, spesso invisibili allo stesso datore di lavoro. Lo facciamo con la nostra contrattazione collettiva – afferma Roberto Capobianco Presidente nazionale Conflavoro Pmi- che è semplice, comprensibile e attenta alle nuove esigenze delle aziende. E lo facciamo con l’assistenza nella gestione dell’impresa dalla A alla Z mediante i nostri servizi sindacali. La sinergia con la Regione Abruzzo ha inoltre un significato profondo. L’Aquila ha un valore altamente simbolico per l’Italia: è un territorio fatto di eccellenze che non si è arreso ai drammi subiti e cerca ogni giorno di rialzare la testa, fatto di imprenditori che ci credono, di giovani, valori e ambizioni, ma che hanno bisogno di tutto il supporto possibile”.Tra i relatori presenti a questa giornata di lavoro anche Marco Panepucci, membro dei Giovani imprenditori Conflavoro PMI, Roberto Santangelo vicepresidente del Consiglio regionale Abruzzo, Pietro Quaresimale assessore regionale al Lavoro e alla Formazione professionale Regione Abruzzo, Daniele D’Amario assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo Regione Abruzzo.