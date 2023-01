Pedemontana, Zaia: i 94,5 km tutti percorribili entro l’estate

Lunedì 23 gennaio 2023 - 14:23

In febbraio innesto con A27

Treviso, 23 gen. (askanews) – “Solo scartoffie burocratiche impediscono di attivare già subito l’innesto della Pedemontana sulla A27. Innesto che è già concluso come opere. Oltre alle autorizzazioni, stiamo aspettando i collaudi e penso che a febbraio il collegamento sarà ponto”. Così Luca Zaia, presidente del Veneto, oggi a Codognè (TV), a margine di una cerimonia. “Per la prossima primavera prevedo l’apertura del tracciato fino a Montecchio, il cui casello è di competenza di un altro gestore autostradale. In questo caso ritengo che il casello ci sarà consegnato a fine estate”, ha precisato. La Pedemontana è lunga 94,5 km, è costata due miliardi e 258 milioni. “E’ costata un miliardo in più – ha sottolineato Zaia – perché i sindaci l’hanno voluta, pr il 70% in trincea”. Inoltre sono da considerarsi i 68 km di strade di adduzione.