Borse europee chiudono in forte ribasso dopo Lagarde, Milano -1,75%

Giovedì 19 gennaio 2023 - 18:05

Spread Btp-Bund stabile.In controtendenza Leonardo (+1,9%) e Iveco (+1,6%)

Milano, 19 gen. (askanews) – Chiusure in forte calo oggi per le Borse europee, dove ha decisamente prevalso il pessimismo dopo che la presidente della Bce Christine Lagarde, a Davos, ha affermato che l’inflazione è ancora troppo alta e che la banca centrale europea è determinata a riportarla sotto controllo. A piazza Affari, l’indice Ftse Mib ha ceduto l’,75% a 25.596,28 punti e l’All Share ha perso l’1,60% a 27.780,64 punti. Marcati ribassi anche a Francoforte (-1,71%), Londra (-1,06%), Parigi (-1,86%), Madrid (-1,57%). Intanto, anche Wall Street mostrava un andamento negativo nella prima parte di seduta, sulla scorta dei timori che la Fed possa proseguire sulla strada di una stretta sui tassi ancora decisa malgrado il rallentamento dell’inflazione.Sul listino delle blue chip milanesi hanno terminato in vistosa controtendenza Leonardo (+1,89%) e Iveco Group (+1,62%). Cali particolarmente significativi, invece, per Tenaris (-4,91%), StM (-3,76%), Cnh Industrial (-3,4%9), Saipem (-3,32%). Snam, nel giorno della presentazione a Milano del nuovo piano industriale 2022-2026, ha ceduto il 2,20% a 4,90 euro.Sul fronte dei titoli di Stato, stabile in area 172 punti base lo spread tra i rendimenti di Btp e Bund decennali, con il rendimento del titolo italiano al 3,77% e quello del titolo tedesco al 2,05%.