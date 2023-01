Gruppo Ficcanterri, Toscana: al via selezione di 100 collaboratori

Lunedì 16 gennaio 2023 - 13:27

Per il The Sense Experience Resort e il Park Hotel Marinetta

Milano, 16 gen. (askanews) – Al via il programma dei recruiting days di Icon Collection del Gruppo Ficcanterri per assumere diverse figure professionali al The Sense Experience Resort di Follonica e al Park Hotel Marinetta di Marina di Bibbona. Colloqui e incontri si terranno il 31 Gennaio e l’1, 2 e 3 febbraio 2023 al The Sense Experience Resort e al Park Hotel Marinetta. Saranno selezionate più di 100 figure professionali da impiegare a partire dalla primavere per la prossima stagione 2023 nelle due strutture del Gruppo Ficcanterri.Per quanti sono in cerca di lavoro nel settore alberghiero è questa una buona occasione per iniziare una nuova esperienza lavorativa in strutture di lusso, eccellenze dell’ospitalità italiana e punto di riferimento in Toscana per clientela sia italiana che straniera. È possibile candidarsi inviando il proprio curriculum attraverso le apposite pagine presenti sul sito degli hotel: www.hotelmarinetta.it/careers/ e https://www.thesenseresort.it/lavora-con-noi/ oppure inviare una candidatura libera a hr@iconcollection.it.Diverse sono le posizioni aperte per entrambe le strutture toscane tra cui: Capo Ricevimento, Restaurant Manager, Sous Chef, Cuochi, Camerieri/baristi, Receptionist, Guest relation, Housekeeper, Magazziniere. Il contratto sarà su turni di 2 giorni di riposo settimanali (differente ripartizione dell’orario settimanale può essere concordata). Alla fine del contratto andranno inoltre sommate ratei/quote di ferie non godute e tfr per il periodo lavorativo di riferimento. Una premialità aggiuntiva sarà riconosciuta inoltre al raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dall’azienda, come già avvenuto nel 2021 e nel 2022.Per la famiglia Ficcanterri, sempre attenta al benessere dei propri collaboratori, che “devono sentiresi a casa” se vogliono svolgere in modo compiuto il delicato compito “di accogliere e far sentire a casa gli ospiti esterni”. “Chi lavora in Icon Collection è infatti considerato un ‘Ospite interno’ – si legge in una nota del gruppo – perché rappresenta, insieme ai suoi colleghi, il valore più grande che un’azienda del settore possa avere, cioè il suo capitale umano, ed è solo attraverso la valorizzazione di questo capitale che si possono ottenere grandi risultati”.Tra gli altri benefit garantiti ai dipendenti del gruppo 2 giorni di riposo settimanali; giorno libero extra per la data del Compleanno, 30% di sconto su tutti i servizi Spa Marinetta Wellness presso il Park Hotel Marinetta di Marina, premi in caso di segnalazione di nuovi collaboratori, 150 Euro in buoni spesa/carburante, premi per collaboratori che lavorano da più di 5 stagioni, mensa aziendale usufruibile anche nei giorni di riposo e anche al di fuori del proprio turno di lavoro, alloggi forniti agli ospiti interni selezionati, con tutti i comfort e servizi necessari, incentivi sulle performance aziendali.Icon Collection è una società del gruppo imprenditoriale Ficcanterri, nata nel 2019, che si occupa di gestire in i servizi di marketing, revenue, booking, acquisti, amministrazione, controllo di gestione per le strutture The Sense Experience Resort, Park Hotel Marinetta, Antico Podere San Francesco, Borgo Verde e Hotel Botticelli. (nella foto: The Sense Experience Resort)