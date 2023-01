Alto Adriatico, Veneto: Stati Generali incontro preparatorio

Lunedì 16 gennaio 2023 - 13:33

Bottacin: "Sostenibilità ambientale a 360 gradi"

Venezia, 16 gen. (askanews) – Si è svolta oggi una riunione preparatoria in vista degli Stati Generali dello sviluppo sostenibile dell’Alto Adriatico e del centro Europa, che si terranno a marzo a Trieste.Al tavolo, per il Veneto l’assessore all’Ambiente Gianpaolo Bottacin, che ha sottolineato “l’importanza di perseguire una sostenibilità ambientale, da considerare a 360 gradi anche nei suoi aspetti economico e sociali, come ci evidenzia il delicato tema energetico in primo piano in questo periodo”.“Su questi aspetti – prosegue l’assessore – è fondamentale avviare un percorso di confronto permanente di condivisione degli obiettivi, con costanti contatti al fine di promuovere le buone pratiche in materia, ma anche come utile scambio di idee circa gli sviluppi scientifici e l’efficacia delle misure finora adottate dai vari paesi per rispondere alle necessità ambientali, per contrastare con efficacia i cambiamenti climatici e contestualmente incentivare lo sviluppo sostenibile, con particolare riferimento a tutte quelle casistiche che possono interessare l’incremento dell’economia circolare o l’aumento della raccolta differenziata dei rifiuti, temi su cui come Veneto siamo un fulgido esempio, ma anche puntare a un sempre maggiore efficientamento energetico degli edifici, a ridurre l’utilizzo di fonti energetiche fossili privilegiando le fonti di energia rinnovabile e molto altro ancora”.