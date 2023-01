Industria, Istat: produzione cala a novembre, -0,3% mese e -3,7% anno

Venerdì 13 gennaio 2023 - 10:00

Nel trimestre settembre-novembre il livello diminuisce dell'1%

Roma, 13 gen. (askanews) – Produzione industriale in calo a novembre 2022. Secondo le stime dell’Istat l’indice destagionalizzato della produzione industriale è diminuito dello 0,3% rispetto a ottobre 2022. Corretto per gli effetti di calendario, a novembre 2022 l’indice complessivo è sceso, in termini tendenziali, del 3,7% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 21 come a novembre 2021).Nella media del trimestre settembre-novembre il livello della produzione diminuisce dell’1% rispetto ai tre mesi precedenti.L’indice destagionalizzato mensile cresce su base congiunturale solo per i beni strumentali (+0,1%) mentre cala per l’energia (-4,5%), i beni di consumo (-0,4%) e i beni intermedi (-0,3%).Crescono, su base annua, solo i beni strumentali (+1,8%); diminuiscono, invece, i beni di consumo (-2,6%), i beni intermedi (-5,2%) e in misura molto marcata l’energia (-16,2%).Tra i settori di attività economica che registrano variazioni tendenziali positive si segnalano la fabbricazione di mezzi di trasporto e la fabbricazione di computer e prodotti di elettronica (+7,3% per entrambi i settori), la produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+6,4%) e la fabbricazione di macchinari e attrezzature n.c.a. (+2,4%). Le flessioni più ampie si registrano nella fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (-17,1%), nell’industria del legno, della carta e della stampa (-10,8%) e nella fabbricazione di prodotti chimici (-8,6%).“A novembre l’indice destagionalizzato della produzione industriale – è il commento dell’Istat – continua a ridursi, seppure con una intensità minore rispetto ai due mesi precedenti; in calo risulta pure il complesso del trimestre settembre-novembre rispetto ai tre mesi precedenti. La dinamica negativa è estesa a quasi tutti i settori, con l’eccezione dei beni strumentali che registrano un profilo positivo negli ultimi cinque mesi anche se in progressiva decelerazione. La produzione, al netto degli effetti di calendario, diminuisce anche in termini tendenziali. A livello settoriale è molto ampia la caduta dell’energia, mentre sono in crescita solo i beni strumentali”.