Al via 12esima edizione master Economia e scienza del caffè “Ernesto Illy”

Martedì 10 gennaio 2023 - 13:31

Quest'anno 20 studenti iscritti provenienti da 16 Paesi

Milano, 10 gen. (askanews) – Al via la dodicesima edizione del master universitario inter-ateneo di primo livello in Economia e scienza del Caffè – Ernesto Illy, il corso di studi rivolto ai giovani laureati in economia, ingegneria e scienze agrarie, nato per offrire una preparazione a tutto tondo sulla cultura del prodotto, dalla pianta alla tazzina, sulla valenza sociale del consumo del caffè e sulla cultura dei Paesi produttori.Sono venti quest’anno gli studenti iscritti al master, provenienti da 16 Paesi diversi (Brasile, Colombia, Cina, Ecuador, Etiopia, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Italia, Mozambico, Nicaragua, Rwanda, Stati Uniti, Tanzania e Uganda). Le attività didattiche, che si terranno in formato ibrido – inizieranno in remoto per proseguire da maggio in presenza – si concluderanno a dicembre 2023, con la discussione della tesi.Confermata anche per questa edizione l’erogazione di una borsa di studio da parte della Fondazione Friuli, un importante incoraggiamento per i giovani del territorio delle provincie di Udine e Pordenone fin dalla prima edizione nel 2010 e di 9 contributi integrali e 5 parziali da parte della stessa Fondazione Ernesto Illy.Affiancano la Fondazione Ernesto Illy come partner sostenitori del master, l’Università degli Studi di Trieste, l’Università degli Studi di Udine, la Sissa (Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste), l’area di Ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – Area science park e la illycaffèIl master, la cui direzione è collegiale, conferma Trieste come polo mondiale della cultura del caffè e si avvale della collaborazione di 59 docenti provenienti da diverse università e istituzioni. A fine corso saranno in totale 249 le persone formate in Economia e scienza del Caffè, provenienti da 25 paesi diversi.