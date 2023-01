Montagna, Giani: parlato con Santanchè, è emergenza nazionale

Lunedì 9 gennaio 2023 - 12:23

"Ci vedremo a Roma per dare seguito a richieste operatori"

Firenze, 9 gen. (askanews) – “Ho parlato stamani con la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ci vedremo a Roma per dare seguito alle richieste degli operatori della montagna toscana”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine di un evento a Firenze. “Andiamo verso uno stato di emergenza richiesto da più Regioni. La questione -ha aggiunto Giani – non riguarda solo l’Abetone, ma Regioni come l’Emilia-Romagna, l’Abruzzo, le Marche, quelle che toccano il crinale appenninico. Gli effetti dei cambiamenti climatici hanno portato ad un Natale senza neve, colpendo nel profondo le realtà economiche fondate sullo sci. Servono ristori economici, l’abbattimento di costi che possano far slittare i mutui, ridurre le imposte locali. Comuni, Regioni e Ministero devono convergere per alleggerire gli oneri degli operatori che non possono loro malgrado vivere la stagione”, ha concluso Giani.