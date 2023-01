E’ morto Mario Artali: dal circolo de Amicis alla Camera, alla Sme

Lunedì 2 gennaio 2023 - 12:30

L'annuncio dalla Fed. ass. partigiane di cui era presidente onorario

Milano, 2 gen. (askanews) – Il primo gennaio a Milano è mancato Mario Artali; lo ha annunciato la Fiap, Federazione italiana associazioni partigiane, di cui Artali era presidente onorario. Artali fu un protagonista della cultura socialista milanese ed era Presidente del Circolo de Amicis e della Fondazione Aldo Aniasi.Fu deputato socialista nella VI legislatura ed è stato poi un manager di riconosciuto successo, dapprima nella chimica ENI e successivamente come amministratoredDelegato della SME, finanziaria dell’IRI per l’industria alimentare e la grande distribuzione, dove completò il risanamento ed avviò con successo la privatizzazione secondo le volontà del governo.Fu poi consigliere di amministrazione della Banca Popolare di Milano e ricoprì numerosi incarichi nel gruppo bancario. Impegnato dall’inizio del 1994 nel gruppo Sigma-Tau, lasciate dopo alcuni anni le responsabilità operative, è stato sempre confermato nel consiglio di amministrazione della capogruppo Sigma Tau Finanziaria. Alla scomparsa del fondatore, Claudio Cavazza venne chiamato dagli eredi alla presidenza.Artali fu eletto Presidente Nazionale della FIAP nel 2012 quando raccolse il testimone dell’ultimo partigiano Francesco Berti Arnoaldi Veli e mantenne la carica fino al 2021 quando si dimise per favorire un ricambio generazionale all’interno dell’organizzazione. “Fu uno strenuo ed orgoglioso difensore dei valori fondativi della FIAP ma mantenne sempre, con lucidità e passione, un legame forte con le altre associazioni antifasciste e della resistenza. Fu anche vicepresidente della Fondazione Corpo Volontari della Libertà – si legge nella nota della Federazione dei partigiani -La Fiap inchina le sue bandiere di fronte al compagno, all’amico sincero ed alla guida saggia ed illuminata”.