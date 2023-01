Al via i saldi tra oggi e il 5 gennaio, si parte con Sicilia e Basilicata

Lunedì 2 gennaio 2023 - 14:40

Confcommercio stima spesa 133 euro circa a persona, giro affari 4,7 mld

Milano, 2 gen. (askanews) – Al via questa settimana la stagione dei saldi invernali 2023. Si parte da oggi in Sicilia e Basilicata, mentre il 3 inizieranno in Valle d’Aosta e dal 5 gennaio partiranno anche in tutte le altre Regioni d’Italia.Secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio, saranno 15,4 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato e ogni persona spenderà circa 133 euro, per un giro di affari di 4,7 miliardi di euro. Il valore dell’acquisto medio a famiglia per i saldi è stimato in 304 euro.Stando a quanto dichiarato dal presidente nazionale di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni, “saranno veramente tanti ed ottimi gli affari che si potranno fare negli esercizi commerciali e nelle boutique delle nostre città. Maglieria, pantaloni, giacconi, scarpe, accessori saranno ora più che mai oggetto dei desideri per via dei prezzi che non hanno subito aumenti come invece in altri settori che hanno risentito dell’inflazione. Con queste premesse, stimiamo una crescita dei saldi di oltre il 10%”.Red-Bos/Int14