Piazza Affari chiude in rosso ultima seduta anno, nel 2022 perso il 13%

Venerdì 30 dicembre 2022 - 17:39

Peggior performance annuale dal 2018 e tra le peggiori in Europa

Milano, 30 dic. (askanews) – Piazza Affari chiude in deciso calo l’ultima seduta dell’anno, con l’indice principale Ftse Mib che ha perso l’1,45% scendendo a 23.706,96 punti. Un anno da dimenticare per la Borsa di Milano che in 12 mesi ha perso complessivamente oltre il 13%, tra le peggiori performance in Europa, dopo il balzo del +23% registrato nel 2021, seguito al -5,2% del 2020, l’anno dello scoppio della pandemia. Per Milano, e in generale per le Borse europee, si tratta della peggior performance annuale dal 2018, quando il Ftse Mib aveva lasciato sul terreno il 16% circa.