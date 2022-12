Ces2023, quattro giorni di eventi al padiglione italiano

Giovedì 29 dicembre 2022 - 12:11

A Las Vegas 51 startup insieme a ICE e delegazioni regionali

Milano, 29 dic. (askanews) – Quattro giorni di dialogo e contaminazione tra le migliori realtà e centri innovativi italiani e il mercato internazionale. Sarà il filo conduttore degli eventi che animeranno il padiglione italiano al CES 2023 di Las Vegas, il più importante evento tech al mondo, in programma dal 5 all’8 gennaio.La partecipazione italiana vuole far toccare con mano la strategia che ICE, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, organizzatrice del padiglione, ha messo in campo a supporto dell’innovazione italiana e che intreccia promozione, servizi e accompagnamento: dalle 50 startup presenti che rappresentano tutti i settori di punta della tecnologia italiana, agli eventi che raccontano il sistema di supporto all’innovazione e danno voce alle industry più importanti, passando per la presentazione del nuovo Centro di innovazione, Innovit, da pochissimo aperto a San Francisco. «A taste of Italian Innovation», recita il motto della missione: un «assaggio» di ciò che l’Italia può fornire agli investitori e ai partner stranieri e che negli Usa potrà essere toccato con mano al CES.5 gennaio Durante la prima giornata gli incontri saranno proiettati in una dimensione europea e internazionale. In mattinata è in programma il taglio del nastro del Padiglione, alla presenza di Gary Shapiro, presidente della Consumer Technology Association (CTA), organizzatrice del CES, e con la Console generale a Los Angeles Silvia Chiave e il coordinatore della rete ICE negli Stati Uniti, Antonino Laspina.Una ricca staffetta di Innovation Talk vedrà alternarsi nell’arena al centro del padiglione speaker di diverse aree di competenza: dai rappresentanti del governo della California, che illustreranno, assieme alla console Chiave e ad Alessandra Rainaldi, Italian Trade Commissioner dell’ufficio ICE di Los Angeles, le opportunità offerte dallo Stato per la crescita delle startup, a quelli dell’European Innovation Council (EIC), che parleranno dei programmi europei come Horizon Europe; microfoni ad Alfredo Coppola e Amy Peck, rispettivamente fondatore e board member di Prospera Women – realtà della Silicon Valley che riunisce programmi per supportare startup a guida femminile in tutto il mondo – che dialogheranno con Alessandra Rainaldi nel terzo panel della giornata sul tema Diversity & Inclusion, più che mai centrale nell’edizione di quest’anno del CES.La mobilità del futuro sarà al centro del panel conclusivo della prima giornata di eventi all’interno del Padiglione. Tra gli interventi le testimonianze di Dario Peirone, presidente del Centro estero per l’internazionalizzazione della Regione Piemonte (Ceipiemonte), culla dell’automotive italiano, e di Benedetto Carambia, Head of R&D and Innovation di Movyon, società punto di riferimento per la smart mobility del gruppo Autostrade per l’Italia. Con loro Paolo Taticchi, professore di Strategy & Sustainability alla UCL School of Management di Londra, Vincent Mauroit, direttore Tech Transfer di NOI Techpark, e Sergio Savaresi, docente del Politecnico di Milano e team leader del progetto PoliMOVE, reduce da numerosi successi nella Indy Autonomous Challenge (la competizione per vetture IndyCar a guida autonoma) e in lizza per una riconferma nella gara di Las Vegas del 7 gennaio, organizzata proprio durante il CES.Nel tardo pomeriggio si terrà invece la prima edizione dell’European Innovation Night, un evento di networking inedito, organizzato dalla Commissione europea, che riunirà le delegazioni del Vecchio continente all’interno dell’Eureka Park – l’area del CES in cui sono situati i padiglioni nazionali.6 gennaio La seconda giornata, dedicata alle iniziative di rilievo nazionale, si aprirà con l’Innovation Talk di Ceipiemonte, in cui interverranno il presidente Peirone, l’assessore regionale all’internazionalizzazione Fabrizio Ricca, e il CEO di Italdesign Antonio Casu. A seguire, prima di prendere il centro dell’arena per una lunga sessione di pitch moderata dal giornalista Luca Barbieri, le startup del padiglione, assieme a una platea di professionisti, ascolteranno un Innovation Talk dal tema «The New Italian Manufacturing». Il professor Carlo Bagnoli, docente dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e direttore dell’acceleratore VeniSIA, dialogherà con tre rappresentanti dell’innovazione manifatturiera italiana: Barbara Sala, ceo della pmi innovativa Delcon, realtà di Bergamo attiva nel biomedicale che ha sviluppato con il New York Blood Center la bilancia per il sangue Milano, vincitrice del compasso d’oro; Andrea Caserta, ceo di Everel Group, azienda di componentistica che ha aperto un centro di Open Innovation; Mario Cammarota, manager R&D di Unox.Nel tardo pomeriggio l’Italian Investor Night animerà Eureka Park radunando innovatori e investitori internazionali in un’importante occasione di networking, in particolare per le startup: agli interventi della console Chiave e di Antonino Laspina seguirà uno speech del business futurist Alberto Mattiello, sui trend presentati dalle startup italiane, e uno «Spritz&Pitch» che permetterà di mettere in connessione investitori e giovani startupper.7 gennaio La giornata, dedicata agli ecosistemi innovativi territoriali, si aprirà con l’Innovation Talk di un altro importante partner della missione, l’ente nazionale di ricerca Area Science Park, con il CEO dell’Innovation Factory Fabrizio Rovatti a illustrare le principali direttrici innovative del prossimo futuro.Le delegazioni regionali di Sardegna e Marche saranno protagoniste con dei panel dedicati agli ecosistemi innovativi dei due territori più strutturalmente rappresentati all’interno del padiglione, e poi con i pitch delle rispettive startup presenti a Las Vegas.8 gennaio L’ultima giornata di CES, quella di domenica 8 gennaio, sarà dedicata al networking e alle visite di imprenditori e investitori agli stand delle startup.Il padiglione italiano Il padiglione Italia al CES 2023, gestito da ICE, ospita una delegazione ricca e diversificata: dalla startup che ha creato una cover per smartphone con display per visualizzare una grafica personalizzata (cambiando quella invece di cambiare tutta la cover), ai parastinchi per giocare a calcio muniti di sensori che rilevano tutte le azioni e le giocate di chi li indossa, passando per un purificatore d’aria indossabile, un dispositivo di sblocco biometrico tramite onde cerebrali e tanti sistemi di intelligenza artificiale per processare grandi quantità di dati, scovando legami causali, formulando previsioni di comportamento o trovando il modo migliore per risparmiare energia. Saranno 50 in tutto le startup presenti, di cui 9 parte delle delegazioni della Regione Marche, e 10 sotto l’egida di Sardegna Ricerche.