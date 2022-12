Mercoledì 28 dicembre 2022 - 09:09

Avanzano Francoforte, Londra e Parigi

Roma, 28 dic. (askanews) – Partenza positiva per le borse europee. Francoforte guadagna lo 0,06%, mentre Londra si mostra in progresso dello 0,90%. Bene anche Parigi in rialzo dello 0,16%.