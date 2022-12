Toscana, presentato a Firenze il primo dei 44 treni Blues

Mercoledì 21 dicembre 2022 - 17:54

Giani: "significa qualità delle linee"

Firenze, 21 dic. (askanews) – E’ arrivato a Firenze, alla stazione di Santa Maria Novella, il primo dei 44 treni Blues a tripla alimentazione previsti dal contratto. Il nuovo treno che va a diesel, alimentazione elettrica e batteria è stato inaugurato stamani dal presidente della Regione Eugenio Giani, dall’assessore alla mobilità e trasporti Stefano Baccelli, il sindaco di Firenze Dario Nardella e dall’Ad di Trenitalia Luigi Corradi.“L’arrivo del Blues in Toscana significa qualità delle linee- ha detto Giani- e dà un’ulteriore accelerazione al nostro percorso di rinnovamento della flotta dei treni regionali e contribuendo a rispondere meglio alle esigenze del territorio, rendendo l’esperienza di viaggio ancora più sostenibile. La qualità del servizio, la qualità dello stare in treno, richiede un salto di qualità e qui c’è la risposta. Qui a Santa Maria Novella – ha spiegato Giani- si dipanano sei linee regionali importanti. Bisogna avere dei treni all’altezza dal punto di vista della velocità, dell’efficienza tecnologica, della capacità di stare sulla linea. Con Rfi e Trenitalia stiamo mettendo a punto le situazioni affinché questo servizio possa svolgersi con quell’efficienza che tiene la gente sul treno perché altrimenti è inevitabile che trova alternative e come Regione Toscana, dopo la sanità, mettiamo la più alta cifra nel trasporto pubblico locale. Ogni anno 660 milioni fra ferro e gomma e trasporto marittimo. Vogliamo dunque, anche dato l’impegno, che il trasporto pubblico sia efficiente perché l’obiettivo è quello di tenere sul trasporto pubblico più persone possibili”.Per l’assessore Baccelli si tratta di “una svolta importante che attendevamo con ansia. Questo treno Blues – ha spiegato Baccelli- ha una capacità di esercizio straordinaria perché può funzionare come pantografo sulle linee elettrificate, va a diesel, ma anche a batteria quando è vicino ai centri abitati. E’ il primo in questo 2022, ne arriveranno altri 15 nei prossimi mesi e altri 17 nel 2024. Davvero una svolta che sostituirà il materiale rotabile vetusto responsabile spesso di rallentamenti, guasti e quindi disagi. Ci attendiamo davvero un miglioramento della qualità del servizio. “.