P.A: al via il Polo Strategico Nazionale

Mercoledì 21 dicembre 2022 - 13:07

Butti: Rispettati i tempi della milestone prevista dal Pnrr

Roma, 21 dic. (askanews) – E’ attivo da oggi il Polo Strategico Nazionale (Psn), l’infrastruttura cloud ad alta affidabilita’ che ospiterà i dati e i servizi, critici e strategici, delle pubbliche amministrazioni italiane. Il Dipartimento per la trasformazione digitale – riporta una nota – ha formalizzato la creazione dell’infrastruttura attraverso la Convenzione per l’affidamento stipulata con la societa’ Polo Strategico Nazionale, partecipata da Tim, Leonardo, Cdp (attraverso la controllata CDP Equity) e Sogei. Con l’attivazione del Psn si completa la prima milestone della Missione 1, componente 1, Misura 1.1. “Infrastrutture digitali” del Pnrr e si raggiunge una tappa importante per la transizione digitale del Paese. “Abbiamo rispettato una milestone del Pnnr, il cloud è certamente strategico, per metterlo a terra il prima possibile dobbiamo collaborare meglio con gli Enti territoriali e con le regioni”, ha dichiarato Alessio Butti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione. “È un traguardo significativo – ha aggiunto – perché rispetta le scadenze del Pnrr e offre una nuova opportunità alle pubbliche amministrazioni centrali e locali. Occorrerà ora saper interloquire al meglio con tutte le amministrazioni che potranno salire a bordo, cercando anche una valorizzazione delle competenze territoriali del settore”. “Il raggiungimento di questa prima milestone di progetto rappresenta un traguardo di cui sono davvero orgoglioso e per il quale abbiamo lavorato intensamente e con grande energia insieme al Dipartimento per la Trasformazione Digitale. – ha dichiarato Emanuele Iannetti, Amministratore Delegato di Polo Strategico Nazionale – Abbiamo creato un’infrastruttura in cloud tecnologicamente innovativa, che garantisce la massima sicurezza, efficienza e indipendenza nella gestione di dati e applicazioni della Pubblica Amministrazione italiana. E, a partire da oggi, siamo pronti ad ospitare i dati e i servizi critici e strategici delle amministrazioni interessate, fornendo supporto nell’avvio del percorso di migrazione”. Il Polo Strategico Nazionale rispetta tutte le caratteristiche di sicurezza definite nella Strategia Cloud Italia, assicurando alle amministrazioni tecnologie e infrastrutture cloud ospitate in centri dati con elevati standard di qualita’ per quanto riguarda capacita’ elaborativa, scalabilita’, interoperabilita’ e sostenibilita’ ambientale. Acilia e Pomezia nel Lazio, insieme a Rozzano e Santo Stefano Ticino in Lombardia, sono le sedi individuate per ospitare i data center e garantire adeguati livelli di continuita’ operativa, oltre che di tolleranza ai guasti. A partire dal 2023 oltre 280 pubbliche amministrazioni centrali e strutture sanitarie potranno richiedere un finanziamento per completare la migrazione dei propri dati ed i servizi critici e strategici al Psn, come previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che mette a disposizione oltre 900 milioni di euro. Sul sito del Dipartimento per la trasformazione digitale www.innovazione.gov.it e sulla piattaforma “PA digitale 2026” saranno pubblicati gli avvisi a cui le amministrazioni potranno candidarsi per ottenere i fondi previsti dal Pnrr.